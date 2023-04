Σε τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» προχωράει επίσημα το HBO Max. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της Warner Bros.Discovery στον Τύπο και τους επενδυτές. Εγινε επίσης γνωστό ότι το HBO Max και το Discovery+ θα συνεργαστούν επίσημα σε μια νέα υπηρεσία που θα ονομάζεται Max.

«Σε συνεργασία με την Warner Bros.Television και την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αυτή η νέα σειρά του Max Original θα βουτήξει βαθιά σε κάθε ένα από τα εμβληματικά βιβλία που οι θαυμαστές απολάμβαναν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HBO & Max Content, Casey Bloys.

Your Hogwarts letter is here.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch

