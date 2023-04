Η Ουκρανία συνέκρινε σήμερα τη Ρωσία με το Ισλαμικό Κράτος, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο που φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να αποκεφαλίζουν Ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου με μαχαίρι.

«Υπάρχει κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να αγνοήσει: η ευκολία με την οποία αυτά τα κτήνη σκοτώνουν. Αυτό το βίντεο της εκτέλεσης ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου πρέπει να το δει όλος ο κόσμος. Είναι ένα βίντεο της πραγματικής Ρωσίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

«Όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Όλοι οι ηγέτες. Μην περιμένετε ότι θα ξεχαστεί. (…) Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Ποινές για τους φονιάδες, δικαστήριο για το κράτος του κακού», τόνισε.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023