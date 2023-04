Ελεύθερη με βραχιολάκι θα αφεθεί η Εύα Καϊλή, η οποία παρέμεινε τέσσερις και πλέον μήνες στη φυλακή για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, όπως αναφέρει το Politico και επιβεβαιώνει σε δηλώσεις του στο Euronews ο δικηγόρος της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, Σβεν Μαρί.

«Δεν θα δώσω περισσότερα σχόλια, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για μια λογική απόφαση που άργησε πάρα πολύ να ληφθεί», ανέφερε ο δικηγόρος της σε μια σύντομη δήλωση.

Η Καϊλή, θα τεθεί πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της ενώπιον δικαστή το πρωί της Πέμπτης.

BREAKING: Eva Kaili, one of the main suspects in a cash-for-influence corruption probe at the European Parliament, is moving from jail to house arrest pending a trial, the EU lawmaker’s lawyer confirmed to POLITICO.https://t.co/wM6OSClRWf

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 12, 2023