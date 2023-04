Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τη συμφωνία με τη χώρα μας για πώληση αντιαρματικών πυραύλων τύπου Spike, εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία ανέρχεται σε περίπου στα 370 εκατ. ευρώ.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD’s SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 10, 2023