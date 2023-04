Ο Timothée Chalamet θα ερμηνεύσει ο ίδιος τραγούδια του Bob Dylan σε επερχόμενη βιογραφική ταινία, στην οποία θα υποδυθεί τον θρυλικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, όπως επιβεβαίωσε στο Collider ο σκηνοθέτης James Mangold.

Ο σκηνοθέτης έκανε τις δηλώσεις στο Collider στο πλαίσιο του «Star Wars Celebration Europe» στο Λονδίνο και αποκάλυψε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας που δεν έχει ακόμη τίτλο, θα αρχίσουν τον «Αύγουστο του τρέχοντος έτους».

.@mang0ld tells us his @bobdylan biopic with #TimothéeChalamet starts filming in August and Chalamet will do his own singing in the film. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/yVluBMTeJz

— Collider (@Collider) April 7, 2023