Σε συνομιλίες που παρακολουθήθηκαν στενά από όλες τις παγκόσμιες δυνάμεις, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Δύση πρέπει να δεσμεύσει την Κίνα να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου και να αποτρέψει εντάσεις που θα μπορούσαν να χωρίσουν τις παγκόσμιες δυνάμεις σε αντιμαχόμενα μπλοκ.

Ο Σι, ο οποίος προσπάθησε να τοποθετήσει την Κίνα ως πιθανό μεσολαβητή στη σύγκρουση, αλλά θεωρείται από τη Δύση ότι ευνοεί τη Ρωσία, απάντησε λέγοντας ότι ελπίζει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα μπορούσαν να διεξαγάγουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

«Ήταν ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος Σι έδειξε την προθυμία του να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι» είπε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ο Σι είπε ότι μια συνομιλία μπορεί να γίνει όταν «οι συνθήκες και ο χρόνος είναι κατάλληλες», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Σι δεν ανέφερε πιθανή συνομιλία με τον Ζελένσκι στα δικά του σχόλια μετά τις συναντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Σι να τον συναντήσει, ακόμη και μετά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα τον περασμένο μήνα.

«Η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία έχει προκαλέσει πλήγμα στη (διεθνή) σταθερότητα», είπε ο Μακρόν στον Σι, στεκόμενος στο πλευρό του Κινέζου προέδρου έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού κατά την έναρξη της διμερούς τους συνάντησης, η οποία διήρκεσε 90 λεπτά.

«Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσάς για να επαναφέρετε τη Ρωσία στα αισθήματά της και όλους πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Η φήμη του Πεκίνου ως διπλωματικού παίκτη ενισχύθηκε τον περασμένο μήνα, όταν μεσολάβησε σε μια συμφωνία για το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία να αποκαταστήσουν τις σχέσεις μετά από χρόνια εχθρότητας που είχε προκαλέσει ανασφάλεια στον Κόλπο.

