Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της χρονιάς στην Ισπανία, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία προκάλεσε την απομάκρυνση περίπου 1.500 ανθρώπων από τα σπίτια τους, παραμένει εκτός ελέγχου και σήμερα, εξαιτίας συνθηκών που ευνοούν την επέκτασή της.

Firefighters battled a forest fire in eastern Spain that forced more than 1,000 people to leave their homes https://t.co/wTxNMlS433 pic.twitter.com/CisdBDgk70

— Reuters (@Reuters) March 24, 2023