Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Πολωνία πραγματοποιεί από σήμερα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνάντησε βρετανούς και ουκρανούς στρατιώτες, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην Ουκρανία εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, προτού βρεθεί στο πλευρό ουκρανών προσφύγων και ακούσει τις δραματικές περιγραφές τους από τον πόλεμο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στο Ζέσουφ της νότιας Πολωνίας για να συναντήσει τον πολωνό υπουργό Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ και να μιλήσει σε μέλη της βρετανικής και πολωνικής στρατιωτικής δύναμης που βρίσκεται στην περιοχή.

The Prince of Wales has embarked on an unexpected two-day trip to Poland 🇵🇱 where he expressed his gratitude to British troops stationed in Rzeszow this afternoon 🫡@KensingtonRoyal #Poland #PrinceOfWalespic.twitter.com/xAdDWuFnQj

— State of Poland 🇵🇱 (@StateOfPoland) March 22, 2023