Με δύο γκολ των Κασάμι και Μπακαμπού ο Ολυμπιακός προηγείται με 0-2 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα των Play Off της Super League.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #VOLOLY #Stoiximan pic.twitter.com/sPkxIQSOWU

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 19, 2023