Εκατομμύρια νεκρά ψάρια σε αποσύνθεση γέμισαν μεγάλο μέρος ενός ποταμού στη νοτιοανατολική Αυστραλία, η οποία πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα, ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, οι τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε πως «εκατομμύρια» ψάρια είναι νεκρά στον ποταμό Ντάρλινγκ κοντά στο χωριό Μενίντι και πως πρόκειται για την τρίτη φορά από το 2018 που παρατηρείται ένα τέτοιο φαινόμενο στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν βάρκες να πλέουν μέσα σε ένα παχύ στρώμα νεκρών ψαριών που επιπλέουν και καθιστούν σχεδόν αόρατη την επιφάνεια του νερού.

«Είναι αληθινά φρικτό, υπάρχουν ψάρια νεκρά όπου φτάνει το μάτι», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκρέιμ Μακράμπ, ένας κάτοικος του Μενίντι, και κάνει λόγο για «ανυπολόγιστες» περιβαλλοντικές συνέπειες.

Thousands of dead fish at the main weir in #Menindee #fishkill pic.twitter.com/OOQpTBPG1o

— Sarah McConnell (@SarahJMcConnell) March 17, 2023