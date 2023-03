Το δέκατο στούντιο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «Midnights», μπορεί να κυκλοφόρησε μόλις πριν πέντε μήνες, όμως η παραγωγική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει τέσσερα νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια τα μεσάνυχτα της παραμονής της πρώτης βραδιάς της νέας περιοδείας της.

Τρία από τα τέσσρα αυτά τραγούδια αποτελούν μέρος του τεράστιου εγχειρήματος επαναηχογράφησης της Σουίφτ και το άλλο είναι ένα κομμάτι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα αλλά γράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της εποχής του έκτου στούντιο άλμουμ της, το «Lover».

Για την ιστορία, η Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 ξεκίνησε να επαναηχογραφεί τα προηγούμενα άλμπουμ της ξανά, κομμάτι-κομμάτι, σε μια πρωτοφανή για τα μουσικά δεδομένα προσπάθεια να αποκτήσει τα δικαιώματα της μουσικής της. Ως γνωστόν, στη μουσική βιομηχανία, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης των «πρωτοτύπων», των αρχικών δηλαδή ηχογραφήσεων που χρησιμοποιούνται σε δίσκους, CD κι άλλα ψηφιακά αντίγραφα, είναι εκείνος που αποφασίζει πώς αναπαράγονται ή πωλούνται τα τραγούδια. Αυτές οι ηχογραφήσεις αποτελούν μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος των καλλιτεχνών που κατέχουν τα δικαιώματα.

Η τραγουδίστρια έκανε την ανακοίνωση για τα τέσσερα νέα κομμάτια στο Instagram της, γράφοντας: «Για τον εορτασμό της περιοδείας «The Eras Tour» κυκλοφορώ απόψε τα μεσάνυχτα τέσσερα ακυκλοφόρητα τραγούδια». Τα κομμάτια περιλαμβάνουν τα «Eyes Open (Taylor’s Version)», «Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)», «If This Was a Movie (Taylor’s Version)» και «All of the Girls You Loved Before».

Το «All of the Girls You Loved Before» είναι ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι που δεν μπήκε τελικά στο άλμπουμ «Lover» το 2019. Το τραγούδι διέρρευσε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, μόνο και μόνο για να γίνει viral στο TikTok και να συναντήσει τα αιτήματα των θαυμαστών για την επίσημη κυκλοφορία του. Καθώς ηχογραφήθηκε μετά την αποχώρησή της από την Big Machine για την Republic Records, δεν ήταν απαραίτητη η εκ νέου ηχογράφηση, καθιστώντας το το μόνο από τα τέσσερα κομμάτια που δεν φέρει την ετικέτα «Taylor’s Version».

Η κυκλοφορία των κομματιών περιλαμβάνει δύο κομμάτια από το soundtrack της ταινίας «Αγώνες Πείνας», για τα οποία οι φαν ανησυχούσαν ότι μπορεί να έμεναν ορφανά στις επανεκτελέσεις της, αφού δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε άλμπουμ της Τέιλορ.

Η περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ ξεκινά την Παρασκευή το βράδυ στο Glendale της Αριζόνα.