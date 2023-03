Η Jennifer Lopez ανακοίνωσε στo Stream On του Spotify τα ευχάριστα νέα για την κυκλοφορία του καινούργιου άλμπουμ της.

«Το επερχόμενο άλμπουμ μου «This Is Me …Now» θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι. Ναι, το ακούσατε εδώ πρώτοι» είπε η σταρ προσθέτοντας ότι η νέα της μουσική θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming.

Χωρίς να αποκαλύπτει την ακριβή ημερομηνία της κυκλοφορίας του, το νέο άλμπουμ ακολουθεί το «This Is Me …Then» του 2002 το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μπεν Άφλεκ.

Εκτός από το ομώνυμο κομμάτι, θα περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «To Be Yours», «Mad in Love», «Dear Ben Pt. II», «Hummingbird», «Hearts and Flowers» και «Rebound». Για το τραγούδι με τίτλο «Hummingbird (κολιμπρί)» η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ταυτίζεται με αυτό το συγκεκριμένο είδος πουλιού. «Όποτε βλέπω ένα από αυτά, νιώθω ότι είναι σημάδι από τον Θεό ότι όλα θα πάνε καλά».

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Στο παρελθόν είχε δηλώσει στη Vogue ότι στο νέο άλμπουμ της θα μοιραστεί κάποιες προσωπικές πτυχές της ζωής της. «Υπάρχει ένα κομμάτι μου που έκρυβε μια πλευρά του εαυτού μου από όλους. Και νιώθω ότι είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου, επιτέλους, όπου έχω κάτι να πω γι’ αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ