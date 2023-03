Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται πλήθος αστυνομικοί και τραυματιοφορείς στο σημείο, στην οδό Ντίζενγκοφ, στην καρδιά της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε εναντίον ενός πεζού προτού να «εξουδετερωθεί» και ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική επίθεση».

Shots fired in Tel Aviv, Israel. At least two people wounded

pic.twitter.com/o6nGllxJaQ

— Faytuks News Δ (@Faytuks) March 9, 2023