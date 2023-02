Νίκολα Στέρτζον: Από το πάθος για την ανεξαρτησία στην παραίτηση

First Minister of Scotland Nicola Sturgeon reacts at a news conference at Bute House where she announced she will stand down as first minister, in Edinburgh, Scotland, Britain February 15, 2023. Jane Barlow/Pool via REUTERS

Η απερχόμενη πρωθυπουργός της Σκωτίας αφήνει ισχυρή πολιτική παρακαταθήκη αλλά και άλυτα ζητήματα. 16.02.2023, 17:13 Η Νίκολα Στέρτζον, ηγέτης της Σκωτίας και κυρίαρχη δύναμη στο κίνημα ανεξαρτησίας, αλλά και η 2η ισχυρότερη γυναίκα στη Βρετανία σύμφωνα με το Forbes, ανακοίνωσε την παραίτησή της μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία. Θα παραμείνει στη θέση της μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχός της. Πριν τρεις εβδομάδες, σε συνέντευξή της στο BBC, είχε κληθεί να σχολιάσει την παραίτηση της ομόλογού της στην Νέα Ζηλανδία, Τζασίντα Άρντερν:«Αν ποτέ φτάσω στο σημείο που έχει φτάσει, να νομίζω ότι γενικά δεν μπορώ να δώσω στη δουλειά μου ό,τι της αξίζει, ελπίζω να έχω το ίδιο θάρρος που είχε» Την Τετάρτη, γνωστοποίησε την παραίτησή της σε μία αιφνιδιαστική συνέντευξη τύπου δηλώνοντας πως «Από τις πρώτες μου στιγμές στη δουλειά, πίστευα ότι μέρος του να υπηρετείς καλά είναι να γνωρίζεις, σχεδόν ενστικτωδώς, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξεις χώρο για κάποιον άλλο», ενώ συμπλήρωσε πως «Στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, ξέρω ότι η ώρα είναι τώρα. Ότι είναι σωστό για μένα, για το κόμμα μου και για τη χώρα». Μία ανακοίνωση που προκάλεσε σοκ στο πολιτικό κατεστημένο της Βρετανίας. Κύπρος: Συνάντηση Χριστοδουλίδη- Τατάρ την Πέμπτη Η Στέρτζον, έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός όταν ανέλαβε τα πρωθυπουργικά καθήκοντα το 2014, μετά την παραίτηση του τότε πρωθυπουργού Άλεξ Άλμοντ και το αποτυχημένο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία, ενώ έμελε να γίνει και η μακροβιότερη στην ιστορία της Σκωτίας. Τα χρόνια της θητείας της οδήγησε το υπέρ της ανεξαρτησίας κόμμα της SNP, σε μια σειρά σημαντικών εκλογικών νικών και είδε τη δημοτικότητα του να αυξάνεται. Η ανεξαρτησία που δεν ήρθε Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή αβεβαιότητας τόσο για το SNP όσο και για το μέλλον του κινήματος ανεξαρτησίας της Σκωτίας.

Μετά το Brexit, είχε δωθεί μία δεύτερη ώθηση αναφορικά με αυτό το σκόπο, καθώς η Σκωτία ψήφισε σε μεγάλο βαθμό υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες του SNP, συμπεριλαμβανομένης της Στέρτζον, είχαν υποστηρίξει ότι η ψηφοφορία για το Brexit σήμαινε ότι χρειαζόταν ένα δεύτερο δημοψήφισμα δεδομένων των αποκλίνων απόψεων της Σκωτίας για την Ευρώπη. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε τον Νοέμβριο ότι το κοινοβούλιο της Σκωτίας δεν μπορεί να διεξαγάγει δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας χωρίς την έγκριση του Γουέστμινστερ. Στην ανακοίνωσή της, η Στέρτζον είπε ότι με την παραίτησή της τώρα, θα δώσει στο κόμμα της την δυνατότητα «να επιλέξει τον δρόμο που πιστεύει ότι είναι ο σωστός χωρίς να ανησυχεί για τις συνέπειες για την ηγεσία μου και γνωρίζοντας ότι ένας νέος ηγέτης θα μας καθοδηγήσει. Πιστεύω με επιτυχία, σε αυτό το μονοπάτι». Το ζήτημα της ταυτότητας φύλου Η αλλαγή στην ηγεσία του SNP συνέβη επίσης εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης με το Λονδίνο σχετικά με μια νέα κυβερνητική πολιτική της Σκωτίας που αποσκοπεί να διευκολύνει τους ανθρώπους να αλλάξουν νομικά το φύλο τους. Μόλις πριν μερικές εβδομάδες η Στέρτζον συναντήθηκε με το Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ – ο μόνος από τους τελευταίους προκατόχους του που πήρε την πρωτοβουλία για μία συνάντηση μαζί της- για να συζητήσουν την πρόταση της Σκωτίας για τη Μεταρρύθμιση Αναγνώρισης Φύλου. Το σχέδιο θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε το επιθυμεί να αλλάξει φύλο, δηλώνοντάς το αφού δοκιμάσει τη νέα του επιλογή για τρεις μήνες αντί για δύο έτη. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου άσκησε βέτο στη νομοθεσία σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Νόμου της Σκωτίας, κάτι που η Στέρτζον χαρακτήρισε μια «ολομέτωπη επίθεση» στη δημοκρατία της Σκωτίας. Βέβαια, στη δήλωσή της την Τετάρτη, η απερχόμενη πρωθυπουργός απέρριψε την εικασία ότι αυτό το γεγονός την οδήγησε στην απόφασή της, λέγοντας ότι «δεν ήταν αντίδραση σε βραχυπρόθεσμες πιέσεις», αλλά αποτέλεσμα «μιας βαθύτερης και μακροπρόθεσμης αξιολόγησης». Η κληρονομιά που αφήνει στην πολιτική Μπορεί η Στέρτζον κατά τη θητεία της να «ξεπροβόδισε» τέσσερις Συντηρητικούς πρωθυπουργούς, αλλά ο πέμπτος, ο Ρίσι Σούνακ, θα μπορεί να πει ότι απέκρουσε μία από τις κύριες απειλές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η μόλις 52χρονη Νίκολα Στέρτζον θα μείνει στην ιστορία ως η πολιτικός που κράτησε αναμμένη τη φλόγα της ανεξαρτησίας ακόμα και μετά την απόρριψή της στην κάλπη. Τώρα ένας νέος ηγέτης στο SNP θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή θα εγκαταλείψει αυτόν τον αγώνα. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επανεξετάσει τόσο το στρατηγικό όραμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας όσο και τις τακτικές που απαιτούνται για να το επιτύχει. Το BBC αναφέρει πως η Στέρτζον «θα μείνει στη μνήμη μας ως μια από τις πιο εντυπωσιακές πολιτικούς της γενιάς της». Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από