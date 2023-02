Βερολίνο, Αποστολή

Για 73η φορά στην ιστορία της, η κινηματογραφική Μπερλινάλε, το μεγαλύτερο ίσως φεστιβαλικό κινηματογραφικό γεγονός του χειμώνα, ανοίγει τις πύλες της σήμερα Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου το απόγευμα.

Εναρξη με Ρεμπέκα Μίλερ

Ταινία έναρξης στην τεράστια αίθουσα Berlinale Palast της πλατείας Ποτσντάμερ όπως πραγματοποιούνται όλες οι επίσημες προβολές, είναι η δραματική κομεντί της Ρεμπέκα Μίλερ, «She came to me».

Η κόρη του θεατρικού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ είναι συχνή επισκέπτρια του φεστιβάλ στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί ταινίες της όπως η «Τζακ & Ρόουζ: Μπαλάντα για δύο» με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Εδώ, η Μίλερ πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους μια μουσικοσυνθέτρια προσπαθεί να αντιμετωπίσει το καλλιτεχνικό αδιέξοδο της. Η σκηνοθέτις όπως και οι πρωταγωνιστές της, Μαρίζα Τομέι, Αν Χάθαγουεϊ και Πίτερ Ντινκλέιτζ αναμένεται να είναι στην πρεμιέρα της ταινίας, ειδικά για την οποία, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρους Σπρίνγκστιν συνέθεσε το τραγούδι «Addicted to Romance» που θα ακουστεί για πρώτη φορά κατά την προβολή της ταινίας στις 16 Φεβρουαρίου, όταν θα παίξει στους τίτλους τέλους.

Κρίστεν Στιούαρτ, η πρόεδρος

Στην τελετή έναρξης θα παραστεί όλη η κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης της οποίας πρόεδρος είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ που φέτος τον Απρίλιο κλείνει τα 33 της χρόνια. Η Στιούαρτ παίζει στον κινηματογράφο από το 1999 και έγινε μεγάλο όνομα μετά την επιτυχία της σειράς κινηματογραφικών ταινιών «Λυκόφως». Πέρσι προτάθηκε για το Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου έχοντας παίξει την Λαίδη Νταϊάν Σπένσερ στη «Σπένσερ».

Τιμητική διάκριση στον Σπίλμπεργκ

Ένας άλλος Αμερικανός, πολύ μεγαλύτερος και πολύ πιο έμπειρος, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, θα τιμηθεί φέτος από την Μπερλινάλε με μια ειδική Χρυσή Αρκτο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Κατά την διάρκεια του επόμενου δεκαημέρου (η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου), το φεστιβάλ αναμένεται να απασχολήσει τόσο τους επαγγελματίες του κινηματογράφου όσο και το κοινό που παραδοσιακά κατακλύζει τις αίθουσές της.

Σταρ όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Σον Πεν αναμένεται να αφιχθούν και να προωθήσουν την δουλειά τους.

Σε ότι αφορά το κοινό, ένα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου φεστιβάλ είναι ότι «απλώνεται» σε όλη την πόλη του Βερολίνου, οπότε δίνει την ευκαιρία στο κοινό διαφόρων περιοχών να πάει στο σινεμά αφού δεν περιορίζεται στην πλατεία Ποτσντάμερ που είναι η βάση του και όπου γίνονται όλες οι επίσημες προβολές με τους συντελεστές των ταινιών να περπατούν το κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει φέτος το φεστιβάλ Βερολίνου είναι η διακοπή της λειτουργίας του συγκροτήματος πολυκινηματογράφων STAR που βρίσκονται πολύ κοντά στην βάση του και που τα τελευταία χρόνια συγκέντρωνε εκατοντάδες θεατές σε καθημερινή βάση.

Άλλο ένα δυσάρεστο φαινόμενο που αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η κινηματογραφική αίθουσα.

Ελληνικό άρωμα

Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, περιέργεια προκαλεί η προβολή της ταινίας «Inside» στο παράλληλο τμήμα του Πανοράματος. Την σκηνοθέτησε Ελληνας, ο Βασίλης Κατσούπης, στην δεύτερη απόπειρά του στην μεγάλου μήκους παραγωγή.

Πρωταγωνιστής της, σχεδόν μόνος, είναι ο Γουίλεμ Νταφόε στον ρόλο ενός κλέφτη έργων Τέχνης, ο οποίος εξαιτίας μιας κακής στιγμής θα φυλακιστεί μέσα στο ίδιο του διαμέρισμα όπου φυλάσσεται η αμύθητης αξίας λεία του. Η συνέχεια επί της οθόνης. Να σημειωθεί ότι η ταινία ανοίγει στην Ελλάδα τον Μάρτιο σε διανομή TULIP.

Ποιες ταινίες συναγωνίζονται για την Χρυσή Αρκτο

“20,000 Species of Bees”, Eστιμπαλίζ Ουρεσόλα Σολαγουρέν – Ισπανία

“Art College 1994”, Λιου Τζιαν (Κίνα)

“The Shadowless Tower”, Ζανγκ Λου (Κίνα)

“Till the End of the Night”, Κρίστοφερ Χοχάουσλερ (Γερμανία)

“BlackBerry”, Ματ Τζόνσον (Καναδάς)

“Disco Boy”, Τζιάκομο Αμπρουτσέζε (Γαλλία/Ιταλία/Πολωνία/Βέλγιο)

“The Plough”, Φιλίπ Γκαρέλ (Γαλλία/ Ελβετία)

“Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert”, Μαργκαρέτε Φον Τρότα (Γερμανία/ Ελβετία/Αυστρία/ Λουξεμβούργο)

“Someday We’ll Tell Each Other Everything”. Εμιλι Ατέφ (Γερμανία)

“Limbo”, Ιβαν Σεν (Aυστραλία)

“Bad Living”, Ζοάο Κανίζο (Πορτογαλλία/ Γαλία)

“Manodrome”, Τζον Τρένγκοβ (Αγγλία/ ΗΠΑ)

“Music”, Aνγκελα Σάνελετς (Γερμανία/ Γαλλία/ Σερβία)

“Past Lives”, Σελίν Σονγκ (ΗΠΑ)

“Afire”, Κρίστιαν Πέτσχολντ (Γερμανία)

“On the Adamant”, Νικολά Φιλιμπερ (Γαλλία/ Ιαπωνία)

“The Survival of Kindness”, Ρολφ Ντε Χέερ (Aυστραλία)

“Suzume”, Μακότο Σινκάι (Ιαπωνία)

“Totem”, Λίλα Εϊλες (Mεξικό/ Δανία/ Γαλλία)