Η Ριάνα επέστρεψε on stage μετά από 7 χρόνια απουσίας εκρηκτική, μαγική και… αποκαλυπτική. Δεκατρία λεπτά ήταν αρκετά για να ταρακουνήσει το State Farm Stadium του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και να μαγέψει το κοινό στο Halftime Show του Super Bowl 2023.

Η 34χρονη τραγουδίστρια ντυμένη στα κατακόκκινα, εμφανίστηκε στη σκηνή του Super Bowl 2023, στη διάρκεια του ημιχρόνου, χαϊδεύοντας την κοιλιά της και αφήνοντας ανοιχτό το φερμουάρ του outfit της -μια ολόσωμη φόρμα πάνω από ένα εφαρμοστό κορμάκι- ώστε να φαίνεται, επιβεβαιώνοντας ο,τι περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Ο εκπρόσωπος της Rihanna επιβεβαίωσε την είδηση το βράδυ της Κυριακής. Υπενθυμίζεται ότι η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και ο αγαπημένος της, ράπερ A$AP Rocky , καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί τον Μάιο του 2022.

Η Rihanna άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Super Bowl με το «B— Better Have My Money» και ερμήνευσε επίσης τις επιτυχίες της «Run This Town» και «Umbrella». Ωστόσο επέλεξε να περιορίσει τις χορευτικές της κινήσεις.

Ο σύντροφος της διάσημης τραγουδίστριας A$AP Rocky βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και επευφημούσε τη σύντροφό του. Οι κάμερες δεν συνέλαβαν τον γιο τους που γεννήθηκε τον Μάιο του 2022. Η είδηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της έρχεται μετά από πηγή που είχε αποκαλύψει ότι θέλουν να μεγαλώσουν σύντομα την οικογένειά τους.

«Θέλουν σίγουρα μια μεγάλη οικογένεια. Η Ριάνα λάτρεψε την περίοδο της εγκυμοσύνης και αγκάλιασε πλήρως το σώμα της. Δεν θα ήταν έκπληξη αν έκανε και δεύτερο μωράκι» δήλωνε χαρακτηρισιτκά η πηγή στο Us Weekly.