Ρεάλ Μαδρίτης: Το στοίχημα του Αντσελότι που «ξύπνησε» τον… άλλον Βαλβέρδε

«Έχω μιλήσει αρκετά με τον Βαλβέρδε. Βασικά τον έχω προειδοποιήσει. Εάν στο τέλος της σεζόν δεν έχει τουλάχιστον δέκα γκολ, τότε θα σκίσω τα πτυχία της προπονητικής μου», είχε δηλώσει στις αρχές του Σεπτέμβρη ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι.

Carlo Ancelotti in September: «I have told Fede Valverde that if he didn’t score at least 10 goals this season… I will tear up my coaching license and leave!». ⚪️ #RealMadrid

Ο Ιταλός κόουτς δεν το έκανε για να πιέσει τον Βαλβέρδε. Δεν το έκανε για να του προσθέσει βάρος στα πόδια του. Ίσα, ίσα. Ο Don Carlo ξέρει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο Βαλβέρδε και ο κάθε Βαλβέρδε.

Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με την περίπτωση του Ουρουγουανού χαφ. Σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, ο Φέντε Βαλβέρδε έβγαλε ολοκληρωτικά ασπροπρόσωπο τον Κάρλο Αντσελότι. Δεν θα μπορούσε να συμβεί και αλλιώς δηλαδή.

Ο Ιταλός κόουτς έχει την εμπειρία να κρίνει τους ποδοσφαιριστές του και να «απαιτεί» από αυτούς. Το στοίχημα και οι «απειλές» με τα πτυχία στον Βαλβέρδε, δεν έγιναν για να πιέσουν τον 24χρονο να σκοράρει τα 10+ γκολ.

Ο Αντσελότι είναι ο άνθρωπος που βλέπει τον Βαλβέρδε κάθε μέρα στις προπονήσεις. Είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τι μπορεί να προσφέρει ο Ουρουγουανός και γενικότερα όλοι του οι ποδοσφαιριστές.

Ο χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα με τον Αντσελότι. Στον χθεσινό τελικό της Βασίλισσας με την Αλ Χιλάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Βαλβέρδε έφτασε τα 10+ γκολ στη σεζόν. Για την ακρίβεια, ο Ουρουγουανός σκόραρε δύο φορές και πλέον βρίσκεται στα 11 τέρματα.

Για να καταλάβει κανείς τη μεγάλη διαφορά, αξίζει να γνωρίζει ότι μέχρι και πριν από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ο Βαλβέρδε είχε σκοράρει συνολικά έξι φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Carlo Ancelotti made a bet with Valverde in the summer that if he didn’t score 10 goals this season, he would retire…

Valverde just scored his 10th goal of the season and celebrated it with Ancelotti 😂👏 pic.twitter.com/m12yunIjaI

