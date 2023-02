«Cunk on Earth»: Tο mockumentary στα καλύτερά του

Η νέα εκπομπή του Netflix «Cunk on Earth» μοιάζει με ένα φιλόδοξο ντοκιμαντέρ από εκείνα στα οποία μας έχει συνηθίσει το BBC, εκείνα με τη χαρακτηριστικά μονότονη φωνή του David Attenborough και τα εκπληκτικά πλάνα από ολόκληρο τον πλανήτη που θα βάλεις να δεις βράδυ, αργά, καθημερινής, μετά από μια δύσκολη μέρα στο γραφείο.

Μέχρι τη στιγμή που η παρουσιάστρια, αποκύημα της φαντασίας του Charlie Brooker, ξεκινά να εκθέτει την άνευ προηγουμένου αδαημοσύνη της επί παντός επιστητού, αγγίζοντας θέματα ιστορίας, ανθρωπολογίας, κουλτούρας και επιστημών με τον πιο ξεκαρδιστικά ανεπίγνωστο τρόπο.

Τόσο το αμερικανικό, όσο και το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό ήταν ήδη εξοικειωμένα με την οικοδέσποινα του «Cunk on Earth» εδώ και περίπου μια δεκαετία. Ο χαρακτήρας «γεννήθηκε» στο πλαίσιο της σατιρικής ειδησεογραφικής ανάλυσης «Weekly Wipe» του Charlie Brooker το 2013 και ήταν από την αρχή μία από τις βασικές παρουσίες της εκπομπής, την οποία ανέλαβε να υποδυθεί η Βρετανή κωμικός Diane Morgan. Η τηλεοπτική ανταποκρίτρια που ακούει στο όνομα Philomena Cunk έχει το θάρρος της γνώμης της, επιδεικνύει τις γνώσεις (;) της με αυτοπεποίθηση, κι ας κάνει σχεδόν πάντα λάθος.

Η στεγνή σαν έρημος άποψη της επί θεμάτων διανόησης, έκαναν τη Philomena Cunk πολύ σύντομα τόσο αγαπητή στο κοινό που βρέθηκε με δύο ολόδικές της spin-off σατυρικές τηλεοπτικές εκπομπές του BBC, το «Cunk on Shakespeare» και το «Cunk on Britain». Τώρα, λοιπόν, με το νέο της παρωδιακό ντοκιμαντέρ «Cunk on Earth» ήρθε η ώρα να την γνωρίσει και ο υπόλοιπος πλανήτης.

Η εκπομπή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υψηλού επιπέδου ντοκιμαντέρ του BBC, με σαρωτικές λήψεις από μη επανδρωμένο αεροσκάφος με την παρουσιάστρια να στέκεται ανάμεσα σε απέραντα τοπία και τα θαύματα του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως οι πυραμίδες και ο Παρθενώνας. Αλλά τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που εκφέρει κάθε τόσο η Cunk κυμαίνονται από το απολύτως παράλογο μέχρι το εκπληκτικά διορατικό. Στις συνεντεύξεις, οι ερωτήσεις της συχνά αφήνουν τους πραγματικούς ακαδημαϊκούς σε αμηχανία ή σε σύγχυση. Και αυτές οι στιγμές είναι απόλυτος χρυσός.

Το Cunk on Earth είναι πανέξυπνο, διανθισμένο με αθυρόστομα επίθετα και εμβρόντητους συνεντευξιαζόμενους. Είναι η Ιστορία του Κόσμου, αλλά με την ευστροφία και το σκοτεινό χιούμορ των καλύτερων σατυρικών ντοκιμαντέρ, όπως το «The Games» ή το «The Office».