Members of the Algerian rescue team and the Syrian army carry a body at the site of a damaged building, in the aftermath of the earthquake in Aleppo, Syria February 8, 2023. REUTERS/Firas Makdesi

Άλλα δύο συνοριακά περάσματα προς τη Συρία αναμένεται να ανοίξει η κυβέρνηση της Τουρκίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 08.02.2023, 22:00 Άλλα δύο συνοριακά περάσματα προς τη Συρία αναμένεται να ανοίξει η κυβέρνηση της Τουρκίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους επλήγησαν από τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υποργός εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Οι ζημιές στη συριακή πλευρά του δρόμου που οδηγεί στο συνοριακό φυλάκιο Τζιλβέγκιοζου – το οποίο παραμένει ανοικτό αποκλειστικά για ανθρωπιστική βοήθεια που έχει την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – δυσχεραίνουν την επιχείρηση για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων στη Συρία» δήλωσε ο κ.Τσαβούσογλου και πρόσθεσε «υπάρχουν λοιπόν ορισμένες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την αποστολή βοήθειας (στη Συρία) από την Τουρκία και τη διεθνή κοινότητα. Για αυτόν τον λόγο, καταβάλλονται προσπάθειες να ανοίξουν άλλα δύο συνοριακά περάσματα». Ανθρωπιστική βοήθεια 6,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Τουρκία και Συρία από την Κομισιόν