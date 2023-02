Απέρριψε η τουρκική κυβέρνηση την πρόταση του Έλον Μασκ για δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία στην Τουρκία μετά τον ισχυρότερο σεισμό που πλήττει τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι η εταιρεία του SpaceX θα μπορούσε να προσφέρει την υπηρεσία Starlink για δορυφορικό Διαδίκτυο εφόσον λάβει έγκριση από την τουρκική κυβέρνηση.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023