Τουρκία: Νέος σεισμός 7,5 R – Συγκλονιστικά Βίντεο – Πάνω από 1500 νεκροί

Νέος, ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών χτύπησε την Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), στις 12:24 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νέα δόνηση, η οποία ακολουθήθηκε και από έναν ακόμη σεισμό 6 Ρίχτερ, προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων, με τον κόσμο να είναι τρομοκρατημένος.

Αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας δήλωσε ότι «δεν ήταν μετασεισμός» και ότι ήταν «ανεξάρτητος» από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ σήμερα το πρωί.

Η νέα δόνηση χτύπησε στην περιοχή Ελμπιστάν της επαρχίας Καχραμανμάρας της Τουρκίας.

Το Ελμπιστάν βρίσκεται περίπου 80 μίλια ακριβώς βόρεια του Γκαζιαντέπ, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του πρώτου σεισμού.

Οι περιοχές που επηρέασε ο σεισμός:

Βίντεο από τον ισχυρό δεύτερο μετασεισμό κόβουν την ανάσα:

6 hours after the earthquake in #sanliurfa, Turkey, a multi-story building collapsed due to aftershocks.#earthquakeTurkiye #Syria #Turkey pic.twitter.com/uotpnfaOgB

— Muhammad Faheem Khan🇵🇰 (@faheemkhans) February 6, 2023