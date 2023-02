Laptop με οθόνη αφής: Να τα προτιμήσω;

Τα τελευταία χρόνια, τα laptops ξέφυγαν σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους. Κάτι η αναπόφευκτη πρόοδος της τεχνολογίας, κάτι και η πανδημία που εκτόξευσε τις πωλήσεις τους καθώς άπαντες κατέφυγαν σε περισσότερο ευέλικτες λύσεις, τα laptops του σήμερα προσφέρουν εκπληκτική σχέση τιμής/απόδοσης, με στοιχεία που κάποτε θα θεωρούνταν gimmicks, πλέον να συναντώνται σε πλήθος μοντέλων. Ένα εξ αυτών είναι και η οθόνη αφής, μία λειτουργία χάρη στην οποία το laptop μετατρέπεται -εν μέρει ή εξ ολοκλήρου- σε tablet. Τι το ουσιαστικό προσφέρει όμως εκείνη και εν τέλει αξίζει την επιβάρυνση στο budget ή όχι; Έλα να τα πάρουμε από την αρχή…

Μεγαλύτερη ευελιξία

Το βασικό πλεονέκτημα μίας οθόνης αφής είναι η επιπρόσθετη ευελιξία που θα σου προσφέρει. Δεν είναι και λίγο να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς με ένα σου άγγιγμα στην οθόνη να επιλέξεις το app ή την εντολή που θες, να μεταφέρεις με το ευκολότερο drag & drop ever αρχεία και να αυξομειώσεις τον ήχο. Με μία οθόνη αφής η πλοήγηση δεν γίνεται απλά πιο εύκολη αλλά και με φυσικότερο τρόπο, ακριβώς όπως έχουν συνηθίσει οι χρήστες να χειρίζονται τα smartphones τους. Last but not least, η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του συστήματος από δύο άτομα που ανοίγει διάπλατα νέους ορίζοντες στην ψυχαγωγία.

Δώσε έμφαση στον μηχανισμό άρθρωσης

Ο βαθμός λειτουργικότητας μίας οθόνης αφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον μηχανισμό άρθρωσης ή περιστροφής της οθόνης. Ιδανικά, θες το laptop σου να μετατρέπεται σε tablet. Αυτό είναι άλλωστε και το πραγματικό «όπλο» ενός 2-σε-1 συστήματος. Τι σημαίνει αυτό;

.

Ότι η οθόνη του laptop σου θα πρέπει είτε να περιστρέφεται κατά 360ο, είτε να αποσπάται εντελώς. Όχι ότι θα έχεις πρόβλημα αν δεν συμβαίνει τίποτε απ’ τα δύο (εν τοιαύτη περιπτώσει μιλάμε για ένα συμβατικό laptop) απλά αν το ζητούμενο είναι η ευελιξία, τότε γιατί να περιορίζεις τις προοπτικές σου;

Τέλεια για δημιουργικούς χρήστες

Ένα laptop με οθόνη αφής θα σου προσφέρει -κακά τα ψέματα- μία πιο φυσική εμπειρία χρήσης. Σκέψου ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία γραφίδα για να σχεδιάσεις, να σκιτσάρεις, να επεξεργαστείς και να διορθώσεις έγγραφα και να κρατήσεις σημειώσεις, ακριβώς όπως θα έκανες σε ένα σημειωματάριο -ειδικά αν η οθόνη, όπως προαναφέραμε περιστρέφεται πλήρως ή αποσπάται.

.

Αν είσαι επαγγελματίας του κλάδου (γραφίστας, σκιτσογράφος κλπ) θα χρειαστεί να ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά στα χαρακτηριστικά της για να εξακριβώσεις επίπεδα πίεσης και λοιπές τεχνικές παραμέτρους.

Έξτρα πληκτρολόγιο

Όπως και να ‘χει, ακόμα κι αν τα όσα περιγράψαμε ακριβώς από πάνω δεν σου λένε και πολλά, σκέψου ότι χάρη στην οθόνη αφής θα έχεις στη διάθεσή σου ακόμα ένα πληκτρολόγιο! Το laptop σου θα σου προσφέρει τη δυνατότητα να εμφανίσεις στην οθόνη σου ένα ψηφιακό πληκτρολόγιο, το οποίο ναι, δεν πρόκειται να αντικαταστήσει το κυρίως, όμως αν το τελευταίο παρουσιάσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, εσύ θα είσαι σε θέση να συνεχίσεις την εργασία σου κανονικά.

Μην αμελήσεις βάρος και μπαταρία

Είναι όλα ρόδινα δηλαδή με τις οθόνες αφής στα laptop; Φυσικά και όχι. Αυτό που πρέπει να έχεις υπ’ όψιν σου είναι πως η παρουσία μίας τέτοιας, επηρεάζει δύο άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος: το βάρος και τη μπαταρία του. Οι οθόνες αφής είναι βαρύτερες από τις απλές, γι’ αυτό δώσε βάση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της έκδοσης του μοντέλου που έχεις βάλει στο μάτι.

.

Όπως ίσως θα φαντάζεσαι, μια οθόνη αφής έχει και υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις οπότε μοιραία η διάρκεια της μπαταρίας του laptop σου θα επηρεαστεί προς τα κάτω.

Κοστίζει; Σαφώς

Για το τέλος αφήσαμε το μεγαλύτερο «αγκάθι» των οθονών αφής στα laptop: την τιμή. Όσο mainstream κι αν έχουν γίνει εκείνες, το κόστος τους δεν παύει να είναι υψηλό. Τις περισσότερες φορές οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ οθόνης αφής και ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών και σχεδόν πάντα το βάρος πέφτει στα δεύτερα. Αυτό που σου προτείνουμε εμείς είναι να σκεφτείς πόσο σημαντική είναι μία οθόνη αφής στην καθημερινότητά σου, βάσει της χρήσης που σκοπεύεις να κάνεις στο laptop σου. Αν σκεφτείς την κάθε σου ημέρα μαζί του, τότε θα έχεις και την απάντησή σου στο κατά πόσο θα πρέπει να κάνεις την υπέρβαση για χάρη της.