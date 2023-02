FILE PHOTO: A handout image shows Department of Fire and Emergency Services crew searching for a radioactive capsule from a Rio Tinto mine after it disappeared on a 1400 km journey across the outback, in Australia in this picture obtained on January 28, 2023. AAP Image/Department Of Fire And Emergency Services/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT/File Photo

Είχε χαθεί στα μέσα Ιανουαρίου και οι αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν στην απέραντη αυστραλιανή ενδοχώρα «χτενίζοντας» απόσταση 1.400 μέτρων 01.02.2023, 12:56 Μια ραδιενεργή κάψουλα μικρότερη σε μέγεθος από ένα νόμισμα κατάφεραν να εντοπίσουν οι αρχές της Αυστραλίας μετά από αναζήτηση που διήρκησε σχεδόν μια εβδομάδα. Η κάψουλα είχε χαθεί στα μέσα Ιανουαρίου στην απέραντη αυστραλιανή ενδοχώρα και οι αρχές χρειάστηκε να «χτενίσουν» μια απόσταση 1.400 χιλιομέτρων κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου. Εν τέλει, η κάψουλα που περιείχε ραδιενεργό Καίσιο-137 και είχε χαθεί κατά τη διάρκειας της μεταφοράς της, πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες, βρέθηκε. Η ομάδα των ερευνητών χρησιμοποίησε φορητό εξοπλισμό για να βρει την κάψουλα, η οποία εντοπίσθηκε περίπου 2 μέτρα από την άκρη του δρόμου σε μια απομακρυσμένη περιοχή μακριά από οποιαδήποτε κοινότητα. Η ραδιενεργή κάψουλα αποτελούσε τμήμα ενός μετρητή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πυκνότητας του σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχειο Γκουντάι-Ντάρι της Rio Tinto στην απομακρυσμένη περιφέρεια Κίμπερλι. Ο μετρητής μεταφέρθηκε σε εγκατάσταση σε προάστιο του Περθ, περιφερειακής πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας. Έκλεισε και η Γερμανία το προξενείο της στην Κωνστανινούπολη Οι πολίτες μάλιστα, είχαν κληθεί να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων, αν εντόπιζαν την κάψουλα, επειδή η έκθεση σ’ αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα ή δηλητηρίαση από ραδιενέργεια. Εντούτοις ο κίνδυνος πιστεύεται ότι ήταν σχετικά χαμηλός κατά τη διέλευση με όχημα κοντά από την κάψουλα, καθώς η ποσότητα της ραδιενέργειας, που θα μπορούσε να δεχθεί κάποιος σ’ αυτή την περίπτωσή, ήταν αντίστοιχη με αυτή μιας ακτινογραφίας με ακτίνες Χ. Ο Στίβεν Ντόσον, υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Δυτικής Αυστραλίας, χαρακτήρισε την εύρεση της κάψουλας «εξαιρετικό αποτέλεσμα» έπειτα από μια έρευνα στην οποία συμμετείχε η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου του, υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και ειδικοί στη ραδιενέργεια.

«Όταν σκεφτεί κανείς το εύρος της περιοχής που έπρεπε να ερευνηθεί, ο εντοπισμός αυτού του αντικειμένου ήταν μια μνημειώδης πρόκληση, οι ομάδες έρευνας βρήκαν πράγματι έναν ψύλλο στ’ άχυρα», δήλωσε. Για την ασφάλεια όλων, δημιουγήθηκε ζώνη αποκλεισμού 20 μέτρων γύρω από την κάψουλα ενώ μέλη των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσαν την εύρεσή της μέσω του σειριακού αριθμού της. Αξιωματούχοι είπαν πως η κάψουλα φαίνεται πως έπεσε στην άκρη του δρόμου από φορτηγό στη διάρκεια της μεταφοράς της, ενώ πρόσθεσαν πως είναι απίθανο να μολύνθηκε η περιοχή.

Η Rio Tinto είναι έτοιμη να πληρώσει για το κόστος της έρευνας, αν της ζητηθεί από την κυβέρνηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του τμήματος σιδηρομεταλλευμάτων της εταιρείας Σάιμον Τροντ. Πρόσθεσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε και η εταιρεία θα επιβάλει πρόσθετους ελέγχους για να μην ξανασυμβεί. Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ