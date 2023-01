Μπακς – Πέλικανς 135-110: Μυθικός Γιάννης, «τελείωσε» τους Πέλικανς με 50αρα!

Είναι και πάλι «καυτός» και φροντίζει να το δείχνει με κάθε πιθανή ευκαιρία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει και πάλι σε beast mode και αυτό μάλιστα αποδείχθηκε ξανά απέναντι στους Πέλικανς, με τους Μιλγουόκι Μπακς να επικρατούν εν τέλει με 135-110.

Ο Greek Freak ήταν on fire, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 50 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, με 17/22 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 7/12 βολές. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απίθανος από το ξεκίνημα, καθώς κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο, έχοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, με τα «ελάφια» παράλληλα να πηγαίνουν στο ημίχρονο στο +18 (62-44).

Εκπληκτικός για ακόμη μια φορά ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον γκαρντ των Μπακς να δείχνει ξανά ότι είναι ο πιο άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη στην ομάδα των Μπακς.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-19, 62-44, 106-88, 135-110

Giannis Antetokounmpo throws it down on his head 😤pic.twitter.com/XCp5UAjaTB

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 30, 2023