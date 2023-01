Στο Καραϊσκάκη ο τελικός του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ

Στην Ελλάδα και στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα πραγματοποιηθεί ο φετινός τελικός του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, που είναι προγραμματισμένος για τις 16 Αυγούστου!

Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι ο φετινός ευρωπαϊκός τελικός του Σούπερ Καπ αλλάζει έδρα λόγω της τιμωρίας της Ρωσίας και από την Ak Bars Arena του Καζάν μεταφέρεται στην Ελλάδα και το φαληρικό γήπεδο.

🇬🇷 The #UEFAExCo decided to relocate the 2023 UEFA #SuperCup from Kazan, Russia, to Athens, Greece.

⚽ The game will be played at the Georgios Karaiskakis Stadium in the Greek capital on Wednesday 16 August at 21:00 CET: ⬇️

