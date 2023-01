Χώρες Βαλτικής σε Γερμανία: Στείλε «τώρα» Leopard στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών βαλτικών χωρών κάλεσαν σήμερα τη Γερμανία να παραδώσει «τώρα» βαρέα άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να σταματήσει τη ρωσική επίθεση.

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας, ζητούμε από τη Γερμανία να παράσχει από τώρα άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία», δήλωσε μέσω του Twitter ο λετονός υπουργός Εξωτερικών Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

We, 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 21, 2023