Την οργή της τουρκικής ηγεσίας, έχει προκαλέσει το άρθρο του Economist, που καυτηριάζει την απολυταρχική διακυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως η συμπεριφορά του, θα μπορούσε «με μεγάλη ευκολία να προωθήσει μία εύθραυστη δημοκρατία να μετατραπεί σε μία πλήρη δικτατορία».

Στο νέο τεύχος απεικονίζεται η τουρκική σημαία με τη μορφή του Ερντογάν μέσα στην ημισέληνο, και αναδεικνύεται η αρνητική δυτική οπτική για τη συμπεριφορά του Τούρκου ηγέτη.

Στην Άγκυρα, κάνουν λόγο για «ανεξήγητο μίσος εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου», και χαρακτηρίζουν το δημοσίευμα ως fake news.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, μάλιστα σε μια σειρά από οργισμένες αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, τα βάζει με το περιοδικό αλλά και με τους δημοσιογράφους του.

«Άντε πάλι. Το “Economist” κυκλοφορεί εκ νέου την απεικόνιση της Τουρκίας με βάση την πνευματικά ράθυμη, βαρετή και εσκεμμένη άγνοια. Με κλισέ λόγια, παραπληροφόρηση και αλαζονική προπαγάνδα κηρύσσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας. Οι τεχνικές τους μάρκετινγκ με εξωφρενικούς τίτλους και προκλητικές εικόνες μπορούν να τους βοηθήσουν να πουλήσουν τα λεγόμενα περιοδικά τους. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι πρόκειται για ψεύτικη δημοσιογραφία που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». «Ποιος θα πρέπει να σας πάρει στα σοβαρά!».

Here we go again! The Economist recycles its intellectually b-b-b-b-lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.

