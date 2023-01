Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε με τους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA).

Το πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει τις πτήσεις σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής γενικής καθήλωσης των αεροπλάνων, σύμφωνα με το ABC News.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σε ανακοίνωσή της η FAA αναφέρει ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση του προβλήματος, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα ακυρωθούν προσώρας πτήσεις αλλά θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

«Η FAA αντιμετωπίζει μια διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει την ενημέρωση των NOTAM. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση όλων των πτήσεων αυτή τη στιγμή» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η FAA.

Το τεχνικό πρόβλημα έχει επηρεάσει πάνω από 400 πτήσεις, οι οποίες είχαν σοβαρές καθυστερήσεις προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φαίνεται και στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

«Η FAA εργάζεται για να αποκαταστήσει το Notice to Air Missions System. Πραγματοποιούμε τελικούς ελέγχους επικύρωσης και επαναφέρουμε το σύστημα άμεσα», ανέφερε η FAA σε μια ενημέρωση που εκδόθηκε αμέσως μετά την αρχική της ανακοίνωση. «Επηρεάζονται οι επιχειρήσεις σε όλο το Εθνικό Σύστημα Εναέριου Χώρου. Θα παρέχουμε συχνές ενημερώσεις καθώς σημειώνουμε πρόοδο».

