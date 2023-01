Ο Βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος Χανίφ Κιουρέισι, γνωστός από την ταινία «Ωραίο μου πλυντήριο», έπεσε στην Ιταλία και «είδε τον θάνατό του», αφηγήθηκε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι νοσηλεύεται και δεν μπορεί να κινήσει χέρια και πόδια.

«Την επομένη των Χριστουγέννων, στη Ρώμη (…) έπεσα», ανέφερε ο 68χρονος συγγραφέας στο Twitter. «Έβλεπα τον Μο Σαλάχ να σκοράρει απέναντι στην Άστον Βίλα, έπινα την μπίρα μου, όταν αισθάνθηκα ίλιγγο. Έσκυψα μπροστά και έπεσα. Συνήλθα λίγα λεπτά αργότερα, μέσα σε μια λίμνη αίματος».

«Νόμιζα ότι θα πέθαινα, πίστευα ότι μου έμεναν ακόμη τρεις ανάσες. Είμαι στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να κουνήσω χέρια και πόδια. Δεν μπορώ να ξύσω τη μύτη μου, να τηλεφωνήσω, να φάω. Όπως φαντάζεστε, είναι εξευτελιστικό (για μένα) και ταυτόχρονα είμαι βάρος για τους άλλους», συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη.

«Προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν κάποια μέρα θα μπορέσω να ξαναπερπατήσω ή να κρατήσω ένα στιλό».

It occurred to me then that there was no coordination between what was left of my mind and what remained of my body. I had become divorced from myself. I believed I was dying. I believed I had three breaths left.

