National Macedonian flags flutter in front of the government building in Skopje, Macedonia June 12, 2018. REUTERS/Ognen Teofilovski

Πού θα επικεντρωθεί η νέα Προεδρία του Οργανισμού. 02.01.2023, 18:07 Η Βόρεια Μακεδονία ανέλαβε από χθες, 1η Ιανουαρίου 2023, την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύετε στη Βόρεια Μακεδονία Η χώρα θα προεδρεύσει για το 2023 του μεγαλύτερου διεθνή οργανισμού για την ασφάλεια, που περιλαμβάνει 57 χώρες, τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Προεδρίας της χώρας του, στη Βιέννη στις 12 Ιανουαρίου. Τουρκία: Εξετάζεται η αλλαγή ημερομηνίας των εκλογών Πού θα επικεντρωθεί Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ανέφερε ότι η Προεδρία του Οργανισμού θα επικεντρωθεί στην ανθρώπινη ασφάλεια σε μία περίοδο παγκόσμιας και περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας. «Οι επιτόπιες αποστολές θα είναι το επίκεντρό μας, ως προεδρεύουσας χώρας. Θα αναλάβουμε και θα υποστηρίξουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων, την προώθηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους», δήλωσε ο Μπουγιάρ Οσμάνι. Πέρα από την εστίαση στις περιοχές κρίσης και πάνω απ’ όλα στην στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας, οι προτεραιότητες της Βόρειας Μακεδονίας, ως ασκούσας την Προεδρία, θα είναι η επιβεβαίωση των πλεονεκτημάτων του ΟΑΣΕ και η ανανέωση του διαλόγου και της εμπιστοσύνης, καθώς και η επένδυση στην την ειρήνη και την ανθεκτικότητα του ΟΑΣΕ, ως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων ασφαλείας. Με αυτό, η Βόρεια Μακεδονία αναδεικνύεται ως ενεργός παράγοντας για την εγκαθίδρυση σταθερότητας σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στα Σκόπια. Ο Μπουγιάρ Οσμάνι επεσήμανε ότι το 2023 θα είναι ένα σημαντικό έτος για τη διεθνή θέση της Βόρειας Μακεδονίας. «Η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας σημαίνει μακροπρόθεμη επένδυση στην οικονομική ανάπτυξη, νέες ευκαιρίες για τους νέους και σταθερότητα. Σε συνθήκες πολέμου στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΕ και σύνθετων πολιτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, θα επικεντρωθούμε στη μείωση των εντάσεων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ευημερίας και της γενικότερης ασφάλειας των ανθρώπων. Η Βόρεια Μακεδονία έχει αποδείξει την ικανότητά της πολλές έως τώρα φορές να επιτυγχάνει τους στόχους της στο εσωτερικό και διεθνώς, μέσω του πολιτικού διαλόγου, των δημοκρατικών μέσων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Έχουμε τώρα την ευκαιρία, με τη γνώση και την ωριμότητά μας, να αποτελούμε ένα σημαντικό παράγοντα, να καθοδηγούμε και να συνεισφέρουμε στις διεθνείς πολιτικές και διαδικασίες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από