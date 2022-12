Μπορεί στην Ελλάδα να ετοιμαζόμαστε για «Ηλιούγεννα», όμως στις ΗΠΑ το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουν γιορτές «ντυμένοι» στα λευκά.

Για ακόμα μια χρονιά οι χιονοθύελλες και το πολικό κρύο «σαρώνουν» τις Πολιτείες με τον υδράργυρο να πέφτει υπό το μηδέν και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έναν επικείμενο «κυκλώνα-βόμβα». ΗΠΑ: Προειδοποίηση Μπάιντεν για την κακοκαιρία – «Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, φύγετε τώρα» Τουρκία: Εκτός ελέγχου ο Τσελίκ – Βάζει στο στόχαστρο Μητσοτάκη και Δένδια

Ο ψυχρός αέρας που κινούνταν μέσω των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών προς τα ανατολικά, με τον μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Άστον Ρόμπινσον Κουκ να λέει ότι η ανεμοθύελλα θα επηρεάσει περίπου 135 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέρη όπως το Des Moines, στην Αϊόβα, θα χτυπηθούν από το πολικό ψύχος, καθιστώντας δυνατή την πρόκληση κρυοπαγημάτων σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Σε αρκετές πολιτείες έχουν τεθεί σε ισχύ προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα, από τη Μοντάνα έως τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο μετεωρολόγος του Weather Channel Κρις Γουόρεν, σύμφωνα με το CBS News.

«Με ανέμους εκτεταμένους, ισχυρότερους από 50 μίλια/ώρα κατά περιόδους, θα μπορούσαν να υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, και αν σκεφτείτε το κρύο που έρχεται, δεν είναι καθόλου κάτι που θα θέλατε να αντιμετωπίσετε», δήλωσε ο μετεωρολόγος του Weather Channel.

Συνθήκες λευκής παγωνιάς προκάλεσαν καταστροφές από το Κολοράντο, ανατολικά στο Γουαϊόμινγκ και βόρεια στη Μινεσότα. Η τροχαία του Γουαϊόμινγκ χειρίστηκε 787 κλήσεις για βοήθεια και 104 ατυχήματα μέσα σε μόλις 12 ώρες.

Υπήρχαν ήδη εκτεταμένες διαταραχές στις πτήσεις και τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, περισσότερες από 5.700 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και πάνω από 24.700 είχαν καθυστερήσει, σύμφωνα με το FlightAware. Τα αεροδρόμια του Σικάγο και του Ντένβερ ανέφεραν τις περισσότερες ακυρώσεις.

