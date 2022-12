Στα 180 ευρώ τη μεγαβατώρα έκλεισε η συμφωνία των υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στην τιμή αγοράς του φυσικού αερίου.

Οι υπουργοί Ενέργειας είχαν λάβει την εντολή από τη Σύνοδο Κορυφής των «27» ηγετών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει και ο κίνδυνος να προκληθούν περαιτέρω σημαντικές παρενέργειες στις κοινωνίες και στις οικονομίες, ήταν πλέον πολύ μεγάλος.

Όπως ανακοινώθηκε, το πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπος της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Twitter.

