Χιλιάδες Τούρκοι διαδήλωσαν σήμερα κατά της καταδίκης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και την απαγόρευση πολιτικής δραστηριότητας που του επιβλήθηκε, με επικρίσεις κατά της κυβέρνησης έξι μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές που αναμένεται να αποτελέσουν μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές προκλήσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε χθες τον Ιμάμογλου, προβεβλημένο στέλεχος της αντιπολίτευσης, σε φυλάκιση δύο ετών και επτά μηνών, μια απόφαση που πρέπει να επικυρωθεί από εφετείο. Η καταδίκη του προκάλεσε επικρίσεις σε μεγάλη κλίμακα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με τους επικριτές να δηλώνουν ότι συνιστά καταπάτηση της δημοκρατίας.

Υπό τους ήχους πατριωτικής μουσικής, το πλήθος κρατούσε τουρκικές σημαίες μπροστά από το κτίριο του δήμου της Κωνσταντινούπολης, στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων. Ένα μεγάλο πανό με την εικόνα του ιδρυτή της Τουρκίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ κρεμάστηκε στο κτίριο.

Crowds gathering outside Istanbul Municipality where ⁦@ekrem_imamoglu ⁦@kilicdarogluk⁩ & other members of opposition alliance will hold rally to protest sentencing of Istanbul mayor for calling election officials who annulled March 2019 win “idiots” Potential big moment pic.twitter.com/s1yjFMqMHN

