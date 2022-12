Η αστυνομία της Δρέσδης έδωσε τέλος στην επιχείρηση για την αντιμετώπιση πιθανής σύλληψης ομήρων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Λήξη συναγερμού! Η κατάσταση ομηρίας στην Δρέσδη έληξε», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι που φαίνεται ότι είναι αβλαβείς βρίσκονται στην φροντίδα της.

Συναγερμός έχει σημάνει νωρίτερα το Σάββατο στη Δρέσδη, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας και των μέσων ενημέρωσης, εκτυλισσόταν ομηρία πολιτών σε εμπορικό κέντρο.

Η εφημερίδα Bild είχε μεταδώσει πως ο ένοπλος έχει σκοτώσει τουλάχιστον ένα άτομο. Η αστυνομία ωστόσο δεν επιβεβαίωσε κανέναν θάνατο. Άλλες πληροφορίες έλεγαν πως είχε σκοτωθεί μια 70χρονη γυναίκα.

#Breaking: Just in – Reports of an active hostage situation at an shopping center in the old town of #Dresden, #Germany, reports of special police unit on the site, and German police telling people not to come close to the site. pic.twitter.com/Ej25Nb6Z4c

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022