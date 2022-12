Ένας ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Απία, της πρωτεύουσας του νησιωτικού κράτους Σαμόα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

⚠️Fuerte #sismo M6.9 con epicentro a #Apia , #Samoa 🇼🇸 (ocurrió el 4-diciembre-2022 14:24:20 EST) fue registrado por mi estación AM. #R69E9 ubicada en #Veraguas , #Panamá 🇵🇦 🔸Intensidad MMI: V (Poco Fuerte) 🔸Profundidad: 10 km 🔸Distancia: 10449 km (epicentro-estación) pic.twitter.com/bIRXMfgEQ1

Ο σεισμός θεωρείται επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος ήταν περίπου 33 χιλιόμετρα, πρόσθεσε το USGS.

Να σημειωθεί ότι, μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για την Αμερικανική Σαμόα.

🌊 Un aviso de tsunami ya no está vigente para Samoa Americana después del #terremoto M6.9 #Samoa Americana a las 2:24 ET del domingo 4 de diciembre. NO hay amenaza de #tsunami para Hawái, Guam, Rota, Tinian o Saipan; la costa oeste de EE. UU., la Columbia Británica o Alaska.

