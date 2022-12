Former Georgian President Mikheil Saakashvili, accompanied by his wife Sandra Roelofs, addresses his supporters in front of the Parliament building in Kiev, Ukraine December 6, 2017. REUTERS/Oleh Tereshchenko

Ο «αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας είναι επικείμενος» χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, «η οποία φαίνεται να έχει απορριφθεί ή να μην είναι διαθέσιμη» στη Γεωργία, σύμφωνα με τους γιατρούς 05.12.2022, 17:21 Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι «δηλητηριάστηκε» με βαρέα μέταλλα στη φυλακή στη Γεωργία και κινδυνεύει να πεθάνει εάν δεν λάβει την κατάλληλη θεραπεία, σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τους δικηγόρους του. Δηλητηρίαση με βαρέα μέταλλα Ο 54χρονος Σαακασβίλι, ο οποίος είναι επίσης ηγέτης της αντιπολίτευσης στη χώρα αυτή του Καυκάσου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πέρυσι έπειτα από 50ήμερη απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του για κατάχρηση εξουσίας, την οποία καταγγέλλει ως πολιτικά υποκινούμεν Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους δικηγόρους του, ο αμερικανός τοξικολόγος Ντέιβιντ Σμιθ βεβαιώνει ότι οι «εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία βαρέων μετάλλων» στον οργανισμό του πρώην προέδρου της χώρας και ότι τα συμπτώματα που εμφανίζει «είναι αποτέλεσμα δηλητηρίασης από βαρέα μέταλλα». Ρωσικό πετρέλαιο: Η απάντηση της Μόσχας στο πλαφόν «Με έναν ρεαλιστικό βαθμό ιατρικής βεβαιότητας» αυτοί οι τοξικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του υδραργύρου και του αρσενικού, εμφανίστηκαν στον οργανισμό του κ. Σαακασβίλι μετά τη φυλάκισή του», πρόσθεσε ο Σμιθ. Αυξημένος ο κίνδυνος θνησιμότητας Σύμφωνα με τους συντάκτες αυτής της έκθεσης με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ιατρική θεραπεία που είναι επιβλαβής για αυτόν χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη. Ο «αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας είναι επικείμενος» χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, «η οποία φαίνεται να έχει απορριφθεί ή να μην είναι διαθέσιμη» στη Γεωργία, προειδοποίησε ο Σμιθ. Οι γεωργιανές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο Μιχαήλ Σαακασβίλι λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα με την πρόεδρο Σαλομέ Ζουραμπισβίλι να δηλώνει ότι εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για λόγους υγείας. Μια άλλη γιατρός, η Μαριάμ Τζισκαριάνο, η οποία προήδρευσε του ιατρικού συμβουλίου που εξέτασε τον Σαακασβίλι, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο τελευταίος «διαγνώστηκε με εγκεφαλική βλάβη και με νευρολογικά προβλήματα συνεπεία δηλητηρίασης». Πάσχει από σοβαρές ασθένεις μη συμβατές με τον εγκλεισμό του «Πάσχει από μια σειρά από σοβαρές ασθένειες, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τον εγκλεισμό του», πρόσθεσε. Ο Τενγκίζ Τσουλάτζε, από την πλευρά του, ένα μέλος ενός ιατρικού συμβουλίου που συστάθηκε από τον γεωργιανό διαμεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκάλυψε χθες Κυριακή ότι ο Σαακασβίλι έχει «χάσει περισσότερα από 40 κιλά» κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Πρόεδρος της Γεωργίας από το 2004 έως το 2013, ο Μιχαήλ Σαακασβίλι φυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2021 λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από εξορία πολλών ετών, καθώς καταζητούνταν από τη γεωργιανή δικαιοσύνη. Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ