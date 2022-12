Το ξεχωριστό ρεκόρ του Ρονάλντο στο Μουντιάλ

65 λεπτά στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Νότια Κορέα για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2022 ήταν αρκετά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ…

Ο 37χρόνος στράικερ παρόλο που δεν σκόραρε κόντρα τους Κορεάτες κατέγραψε δύο τελικές προσπάθειες, έφτασε έτσι τις 10ο σε επίπεδο Παγκόσμιου Κυπέλλου και έγινε ο παίκτης που «εκτελεί» πιο πολύ από κάθε άλλον στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

100 – Cristiano Ronaldo has attempted exactly 100 shots at World Cup tournaments, the first player to reach this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8

— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022