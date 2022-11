Tην τελευταία της πνοή άφησε η Κριστιν ΜακΒι (Christine McVie), τραγουδίστρια και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Fleetwood Mac σε ηλικία 79 ετών.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η ίδια είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως το Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me, και Songbird.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέθανε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Μια δήλωση στο Facebook ανέφερε: «Εκ μέρους της οικογένειας της Christine McVie, με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε για τον θάνατο της.

«Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, μετά από σύντομη ασθένεια. Ήταν παρέα με την οικογένειά της. Σας ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτήν την εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή και θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Christine στην καρδιά τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και σεβαστού μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως. RIP Christine McVie.»

Ένα ξεχωριστό ταλέντο

Το βρετανοαμερικανικό ροκ συγκρότημα, που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1967, πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα γκρουπ όλων των εποχών.

Το συγκρότημα απέτισε φόρο τιμής στην τραγουδίστρια και τραγουδοποιό McVie σε μια δήλωση το βράδυ της Τετάρτης μετά την είδηση ​​του θανάτου της. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο της Christine McVie. Ήταν πραγματικά μοναδική, ξεχωριστή και ταλαντούχα πέρα ​​από κάθε μέτρο.