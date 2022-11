Ιταλία: Φονική κακοκαιρία – Θάφτηκαν στις λάσπες ολόκληρες περιοχές

«Πρόκειται για μια τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, Φαμπρίτσιο Κούρτσιο, αναφερόμενος στις πλημμύρες που προκάλεσαν θύματα και τεράστιες καταστροφές, στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας.

Στις 5 τα ξημερώματα, οι λάσπες σκέπασαν την περιοχή Κασαμίτσιολα, στο μικρό αυτό νησί κοντά στην Νάπολη. Ο Ιταλός υπουργός Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ νεκροί, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση της Κάτω Ιταλίας αναφέρθηκε σε δώδεκα αγνοούμενους.

Πριν λίγο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αλλοδαπή από χώρα της ανατολικής Ευρώπης.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι τόνισε, δε, ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν απαντούν στα τηλέφωνά τους και μπορεί να βρίσκονται κάτω από τις λάσπες». Μέχρι το βράδυ, είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περίπου διακόσιοι κάτοικοι, για να μπορέσουν να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές.

Η θάλασσα, στην περιοχή, παραμένει ταραγμένη, κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα την άφιξη των διασωστών.

Emergency in Italy! 5 landslides demolish houses and cars at sea in Ischia – YouTube https://t.co/tS0uPVuJwX

— Deborah Maya (@watchtowermaya) November 26, 2022