Ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε τη Μόσχα σήμερα Κυριακή. Όπως ανέφεραν οι αρχές, μια αποθήκη τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το κτήριο βρίσκεται κοντά σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το TASS, επτά άτομα απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο δύο άτομα είναι εγκλωβισμένα. Οι αρμόδιες δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο για τη διάσωσή τους.

Το κτήριο αυτό στεγάζει ένα κατάστημα επίπλων και φωτιστικών, καθώς και ένα ανθοπωλείο. Η αποθήκη του ανθοπωλείου είναι που φλέγεται.

Μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με το Ria Novosti, στην κατάσβεση συμμετέχουν 80 διασώστες με 20 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Αναφορικά με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες, ούτε για την κυκλοφορία των συρμών.

Το Τμήμα Μεταφορών της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν επηρεάζει την κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

#Breaking: Just in – Reports of an explosion in #Moscow, #Russia, cause of the explosion not known yet. pic.twitter.com/1hBfoQPTIr

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 20, 2022