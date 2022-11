Τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης στον γεμάτο από κόσμο εμπορικότερο δρόμο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε πολίτης με την κάμερά του.

Ο δρόμος είναι γεμάτος κόσμο, όταν στο βάθος, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων, ακούγεται ένας μεγάλος κρότος και μία μπάλα φωτιάς απλώνεται στον ουρανό.

Αμέσως επικρατεί πανικός, με τον κόσμο να τρέχει και να ουρλιάζει.

⚡️According to the media, the terrorist attack in Istanbul was carried out by a suicide bomber who blew himself up on a pedestrian street.

So far, 4 dead and a large number of wounded are reported.

— FLASH (@Flash_news_ua) November 13, 2022