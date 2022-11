Αν ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και συνδεθήκατε στο Twitter, πιθανότατα πέσατε πάνω στο hashtag #TrumpIsDead στις τάσεις. Αν αναζητήσατε την απάντηση στα μέσα ενημέρωσης, δεν θα είδατε καμία τέτοια είδηση. Στην πραγματικότητα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ολοζώντανος. Όπως συνήθιζε να λέει και ο ίδιος «αυτό είναι μια παγερή υπόθεση fake news».

Ένας κωμικός και ηθοποιός έθεσε σε δοκιμασία τη «βασιλεία» του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και τις πρακτικές του σχετικά με τον μετριασμό των ψευδών ειδήσεων. Όπως πάντα, όταν κάτι γίνεται τάση στο Twitter, ειδικά αν καταλήγει να είναι παραπλανητικό, πολλοί δεν παύουν να αναρωτιούνται τι στο καλό συμβαίνει.

Ο Tim Heidecker, γνωστός για τη δουλειά του στο standup και στην τηλεόραση με τον συνάδελφό του Eric Wareheim, ξεκίνησε την Τρίτη το hashtag #TrumpIsDead. Σε μια σύντομη σειρά από tweets σχετικά με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Heidecker έγραψε:

«Ο Τραμπ είναι νεκρός (πέθανε άσχημα)» και έκανε tag τον Μασκ ισχυριζόμενος ότι ο δισεκατομμυριούχος «απέκρυψε αυτή την είδηση (ή μήπως όχι;)». «Πολλοί είναι λυπημένοι», συνέχισε ο Heidecker. «Άκουσα ότι πέθανε με θλιβερό και άρρωστο τρόπο» Ο κωμικός είναι επαληθευμένος στο Twitter, με το χαρακτηριστικό μπλε «τικ» δίπλα στο όνομά του.

Here’s what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump

please like and share.

— Tim Heidecker: Sole Host of On Cinema (@timheidecker) November 1, 2022