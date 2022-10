Κριμαία: Αυτός είναι ο οδηγός του φορτηγού που ανατινάχθηκε στη γέφυρα

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ και λογαριασμούς στα social media, ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό με τα εκρηκτικά που ανατινάχθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας είναι ο Μαχίρ Γιουσούμποφ, 51 ετών.

Σύμφωνα με το Tpyxa, ο Γιουσούμποφ δούλευε στις μεταφορές, ενώ ταξίδευε συνεχώς γύρω από το Κρασνοντάρ. Πριν από δύο ημέρες, ήρθε σε επαφή με την οικογένειά του για τελευταία φορά.

Η διαδρομή μέχρι τη γέφυρα θα μπορούσε να καλυφθεί σε μισή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο ο Γιουσούμποφ χρειάστηκε 6 ώρες.

This is 51-year-old Mahir Yusubov. He was engaged in transportation and constantly traveled around the Krasnodar. 2 days ago, he made contact with his family for the last time. The journey to the bridge could be covered in half an hour, but for some reason it took Yusubov 6 hours

