Τα μικρά φέρετρα έφταναν στη διάρκεια της νύχτας στο νεκροτομείο νοσοκομείου στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου ο βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν αναμένεται να μεταβεί σήμερα, μία ημέρα μετά το μακελειό στη διάρκεια του οποίου έχασαν τη ζωή τους 37 άνθρωποι, κυρίως μικρά παιδιά σε παιδικό σταθμό.

Ο βασιλιάς Ράμα Ι’, που αντιμετωπίζεται σαν θεότητα στη χώρα, αναμένεται σήμερα το βράδυ σε νοσοκομείο της Νονγκ Μπούα Λάμπου για να συναντηθεί με τραυματίες της επίθεσης, λίγη ώρα μετά την επίσκεψη εκεί του Ταϊλανδού πρωθυπουργού Πραγιούτ Τσαν- Ο- Τσα.

Στη συνοικία Να Κλανγκ επικρατεί σιωπή γύρω από τον παιδικό σταθμό, που διακόπτεται από τους λυγμούς των οικογενειών των παιδιών και τις αφίξεις αξιωματούχων. Κόκκινο χαλί έχει στρωθεί προκειμένου να μπορούν οι συγγενείς να θρηνήσουν και να αφήσουν λουλούδια στο σημείο της επίθεσης.

Ο Μπουαράι Τανοντόνγκ έχασε τα δύο εγγόνια του, ηλικίας τριών ετών. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στους εγγονούς μου», δήλωσε, έχοντας στο πλευρό του τη συντετριμμένη κόρη του και μητέρα των παιδιών.

Ένας πρώην αστυνομικός οπλισμένος με πιστόλι 9 χιλιοστών και ένα μεγάλο μαχαίρι σκότωσε χθες, Πέμπτη, 37 ανθρώπους, ανάμεσά τους 23 παιδιά, σε ένα μακελειό που ξεκίνησε από παιδικό σταθμό της Να Κλανγκ περίπου στις 12:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας).

