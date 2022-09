Ουκρανία-ΝΑΤΟ: Συζητήσεις για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε την περαιτέρω υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της ανακοίνωσης των πρώτων αποτελεσμάτων των δημοψηφισμάτων που έγιναν σε τέσσερις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας για την προσάρτηση στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στόλτενμπεργκ για την καταδίκη του στα δημοψηφίσματα τα οποία το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του αποκαλούν παράνομα και ψευδή.

«Συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την περαιτέρω υποστήριξη των κρατών μελών της Συμμαχίας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», έγραψε ο Ζελένσκι.

I had a call with NATO Secretary General @JensStoltenberg to thank him for decisively condemning Russia’s illegal “referenda”. We discussed current battlefield developments and further support of the Alliance’s member states to the Ukrainian Armed Forces.

