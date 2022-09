Βίντεο-απόλαυση: Ο πλέι-μέικερ Μέσι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ο Μέσι ήταν ένας pure killer. Ένας ποδοσφαιριστής που επωφελήθηκε πολύ από το «μυθικό» άξονα της prime Μπαρτσελόνα και κυρίως από τους Τσάβι και Ινιέστα, οι οποίοι μπορούσαν να κόψουν κάθε άμυνα με μια κάθετη μεταβίβαση.

Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως, τόσο πιο πίσω πήγαινε ο Μέσι στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι που φθάσαμε στο… σήμερα. Πλέον ο αργεντινός σούπερ σταρ θυμίζει περισσότερο «8-10άρι» παρά επιθετικό.

Ο τρόπος που παίζει στο γήπεδο και κυρίως ο ρόλος που έχει αναλάβει πλέον στην Παρί Σεν Ζερμέν αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τις ήδη γνωστές φοβερές δημιουργικές ικανότητες του 35χρονου σούπερ σταρ.

Ο Μέσι έχει οπισθοχωρήσει αρκετά στο γήπεδο, καθώς πλέον παίζει ξεκάθαρα ως «10άρι». Παρότι συνήθως είχε και αυτόν το ρόλο στην Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, στην Παρί ο Μέσι δε χρειάζεται να μπαίνει τόσο πολύ εντός της περιοχής, καθώς εκεί βρίσκονται συνήθως οι Νεϊμάρ και Εμπαπέ, που έχουν αναλάβει τα γκολ.

Τα νούμερα και τα στατιστικά δείχνουν πως η επιλογή αυτή ήταν και η καλύτερη που θα μπορούσαν να κάνουν ο Μέσι και ο Γκαλτιέ. Και τούτο, διότι αυτήν τη στιγμή ο pulga είναι ο κορυφαίος «σερβιτόρος» στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας ήδη 7 ασίστ.

Ο Μέσι πλέον είναι ένας καθαρός πλέι-μέικερ. Μάλιστα, ένας από τους θαυμαστές του pulga δημιούργησε ένα βίντεο με τις απίθανες πάσες και τις φοβερές εμπνεύσεις του αργεντινού σούπερ σταρ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Ένα οκτάλεπτο βίντεο με τον Μέσι σε ρόλο «σερβιτόρου». Ένα βίντεο-απόλαυση, το οποίο αποδεικνύει και τα λεγόμενα.

The greatest playmaker to ever exist.

Lionel Messi. pic.twitter.com/z0m1WRTVGp

— Barstool Football (@StoolFootball) September 16, 2022