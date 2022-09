Η πρώτη μέρα του Χάμες στον Ολυμπιακό και η αποθέωση του κόσμου

Όλοι στον πλανήτη Ολυμπιακό βρίσκονται σε ρυθμούς Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος χθες παρουσιάστηκε και επίσημα από την ομάδα του Πειραιά.

Έτσι, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter βίντεο με στιγμές του κολομβιανού σταρ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στα κύρια μέρη του βίντεο τονίζονται οι αγκαλιές με τον Μαρσέλο και η υπογραφή του συμβολαίου του, ενώ υπάρχουν και στιγμές όπου δείχνει τη χαρά του προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Δείτε το βίντεο:

This is how we welcomed @jamesdrodriguez last night in “G. Karaiskakis” stadium! Welcome to the #Olympiacos‘ family! / Έτσι υποδεχθήκαμε χθες στο Γ. Καραϊσκάκης τον Χάμες Ροντρίγκες! Καλωσόρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! 🔴⚪️#JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Marinakis pic.twitter.com/qkxvfvl1H8

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022