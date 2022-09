Leader of PASOK-KINAL Nikos Androulakis delivers a keynote speech during the 86th Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 14, 2022. / Ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη κατά την διάρκεια της 86ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Την πρώτη του ομιλία ως αρχηγός κόμματος στη ΔΕΘ απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους παραγωγικούς φορείς, από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ μίλησε για τους άξονες της προοδευτικής πρότασης που θα απευθύνει στους πολίτες, ασκώντας σφοδρή κριτική τόσο στη ΝΔ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. «Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών» Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την αναγκαιότητας μιας εναλλακτικής, προοδευτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση του τόπου, προκειμένου να ξεφύγουν οι πολίτες από τον εγκλωβισμό «μεταξύ δύο κακών επιλογών». Πιτσιόρλας για Ρουμπάτη: «Κατέρρευσαν οι ψευδείς δικαιολογίες για την δήθεν έμμεση παρακολούθησή μου» Και απέρριψε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», σημειώνοντας ότι το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι «δημοκρατική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή ανοχή στον καθεστωτισμό της ΝΔ και τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ;». Άσκησε σκληρή κριτική και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «τους ενώνει ο κυνισμός, οι παρακολουθήσεις και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης». Μάλιστα, σχολιάζοντας τα περί «τερατογένεσης» που είπε ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος σε μία πιθανή κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜέΡΑ25-ΚΚΕ», χωρίς τη ΝΔ αν είναι πρώτο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, «πάνω στην απελπισία του, επιστρατεύει ψεκασμένα σενάρια». Νέο παραγωγικό μοντέλο Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ξεδίπλωσε τους βασικούς άξονες του προγράμματός του για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, για εργασία με κανόνες και αξιοπρέπεια, για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, αλλά και την κοινωνική στέγη και την προοπτική της νέας γενιάς. Σημείωσε ότι στον πυρήνα της πρότασής του είναι ο απόλυτος και αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στους θεσμούς, το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία. Μίλησε, επίσης, για επενδύσεις σε υποδομές, ενώ έθεσε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους: – Κίνητρα για ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. – Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. – Στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων απέναντι στη λαίλαπα της ακρίβειας.