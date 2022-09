Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο Μπάκιγχαμ επιστρέφει το βράδυ η σορός της

Η Σκωτία λέει και σήμερα το τελευταίο αντίο στη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς η σορός της 96χρονης μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία της Βρετανίας θα πραγματοποιήσει το τελευταίο της «ταξίδι» για να επιστρέψει στο Λονδίνο και στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταφερθεί σήμερα από το Εδιμβούργο και τον Καθεδρικό Ναό του St. Giles στο Λονδίνο και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Συγκεκριμένα, η σορός θα μεταφερθεί στο Λονδίνο από τη Σκωτία αεροπορικώς σήμερα το βράδυ. Η σορός θα συνοδεύεται στην πτήση από την κόρη της βασίλισσας, την πριγκίπισσα Άννα και τον αιδεσιμότατο καθηγητή Ντέιβιντ Φέργκιουσον, ηγούμενο του Βασιλικού Παρεκκλησιού στη Σκωτία.

The Duke of Hamilton places the Crown of Scotland on the coffin of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/WT7EHXXAqP

— Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022