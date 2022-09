Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Η στιγμή που η μητέρα του απαρνείται on camera την ταυτότητά της – «Λάθος κάνετε»

Transfer to the court of the confessed murderer Babis Anagnostopoulos, for the murder of his wife Caroline Crouch, in Athens, Greece on May 16, 2022./ Μεταγωγή του καθ' ομολογία δολοφόνου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, Αθήνα, 16 Μαίου, 2022

Τη μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του ανθρώπου που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στα Γλυκά Νερά και έχει καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση, συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” και η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου. Όπως θα δεις και στο βίντεο που ακολουθεί, η μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου αρνείται κατηγορηματικά την ταυτότητά της λέγοντας στη δημοσιογράφο πως κάνει λάθος και πως μιλάει με λάθος άνθρωπο. Γιατί αντέδρασε έτσι Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου επιβεβαίωσε στην εκπομπή ότι πρόκειται για τη μητέρα του πιλότου και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο εκείνη κράτησε τη στάση αυτή απέναντι στην τηλεοπτική κάμερα. «Ο χαρακτήρας που έχει δείξει μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη γυναίκα είναι παραδειγματικός» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωαννίδης. Χαϊδάρι: Κινηματογραφική απόδραση από το αστυνομικό τμήμα Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share